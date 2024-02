Evento di beneficenza al Teatro ‘900 di Tresigallo, spettacolo e solidarietà con ‘Gli Autoritratti & Friends’

Il connubio tra spettacolo e solidarietà si rinnoverà sabato 2 marzo alle 21 al Teatro ‘900 di Tresigallo con l’evento ‘Gli Autoritratti & Friends’. Un tradizionale varietà, tra recitazione, sketch e grande musica organizzato dall’associazione ‘La Piccola Brigata di Teatro’ guidata da Genny Marchetti, con il patrocinio del Comune la collaborazione di Ail Ferrara. Il ricavato sarà destinato al reparto di onco-ematologia pediatrica dell’ospedale ‘Sant’Anna’ di Cona. A presentare lo spettacolo, Genny Marchetti: "Era un mio sogno realizzare questo evento in stile ‘Pavarotti & Friends’. Sul palco la band locale ‘Gli Autoritratti’, Andrea Poltronieri , Michael Buttini dei ’60 Lire’, le voci femminili della Big Solidal Band Anidia Villani e Silvia Veronesi. E ancora, Alessandra ‘Lady Soul’ Alberti, la voce dei ‘The Serious Project’ Sara Naldi, Fabrizio Volta della band ‘Rebels of Mars’ e Lorenzo Barbieri".