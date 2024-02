Ex caserma, affidato servizio di progettazione

Avviato l’iter per l’incarico ad un soggetto terzo del percorso partecipato per la Caserma Pozzuolo del Friuli, così come chiesto dal consiglio comunale, scatta l’affidamento alla società ’Consorzio Futuro in ricerca’ con sede in via Giuseppe Saragat 1, del servizio di progettazione partecipata per la riqualificazione dell’ex Caserma e dei suoi spazi in via Cisterna del Follo. L’offerta presentata di 15mila euro oltre Iva, per un totale di 18.300. La proprietà della ex Caserma è di Cassa Depositi e Prestiti, che ha sottoscritto un preliminare di vendita con un soggetto privato, Ar.Co Lavori Srl per ottenerne il recupero e la conversione a studentato. A darne l’annuncio l’assessore Alessandro Balboni, auspicando che "sia per tutti un’occasione di condivisione, non di strumentalizzazione politica, integrando, come previsto dalla Legge regionale 24 del 2017, le volontà del pubblico con le aspirazioni del privato nelle riqualificazioni degli spazi pubblici. Si tratta di destinare e trasformare 20mila metri quadri di edifici, anche di pregio come gli ex alloggi e l’ex cavallerizza, e 10.000 metri quadri di piazza asfaltata. Una sfida complessa che deve essere interpretata come una grande e imperdibile occasione".