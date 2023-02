Ex caserma, Comitati in campo "Feris, così bloccheremo il piano"

di Federico Di Bisceglie Tre flash mob per tre comitati. Verrebbe da dire così, parafrasando il film di Stanley Donen. Il progetto Feris continua a far parlare di sé e a innescare una serie di reazioni polemiche. Le realtà associative che si sono costituite dopo la presentazione del progetto sono più agguerrite che mai: sabato, infatti, è in programma il primo flash mob davanti all’ex Caserma. Il cuore del piano di restauro che l’amministrazione ha in animo di portare avanti. Ma non è questo il punto più divisivo. LE CRITICITÀ "Siamo d’accordo sul recupero della caserma – spiega Corrado Oddi, referente del comitato San Giorgio – il problema è che non c’è interesse pubblico e manca del tutto il coinvolgimento dell’Università nell’elaborazione di un piano che prevede, a quanto ci è stato riferito, la realizzazione di uno studentato". Insomma la criticità è proprio l’interesse pubblico. Un aspetto non secondario che, se non verrà riconosciuto in conferenza dei servizi, rischierebbe di mandare a monte l’intero piano che, tra le altre cose, prevede la realizzazione di un supermercato nel terreno agricolo di via Caldirolo e il recupero dell’area dell’ex edilizia estense in via Volano. "Feris – tuona Francesca Cigala Furgosi, portavoce del forum Ferrara...