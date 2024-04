Ex Orbit verso la bonifica, ora c’è il Piano

VIGARANO

Il sito della ex Orbit entra per la prima volta e formalmente nella procedura di bonifica. E’ infatti stato approvato il ‘Piano di caratterizzazione’ che il Comune di Vigarano Mainarda aveva presentato ad Arpae. Lo annuncia, con soddisfazione, l’assessore all’ambiente Francesca Lambertini: "E’ un atto significativo – conferma –, la prova di un ulteriore passo in avanti che questa amministrazione ha fatto per affrontare la situazione e cercare di risolvere il problema ambientale che, oramai da ventiquattro anni, avvilisce il territorio del nostro comune a discapito dell’intera comunità". Il 2023 ha visto il Comune puntare l’attenzione sullo studio dell’area sulla base delle risultanze delle analisi dei campioni di terreno e di acqua di falda, per incorniciarla in un tempo che, un quarto di secolo dopo l’incendio che distrusse parzialmente un capannone stipato di rifiuti lasciando tracce e cumuli, invoca una bonifica. Non c’è niente di semplice.

"Siamo partiti dai i risultati delle analisi di caratterizzazione fatte nel 2022 – spiega la Lambertini - che hanno messo in evidenza il superamento di valori di soglia nella falda. Poi - aggiunge - abbiamo provveduto ad effettuare la "Comunicazione per presunto danno ambientale ai sensi dell’Art.309" al Ministero dell’Ambiente. E successivamente, il 6 dicembre, abbiamo effettuato un "incontro tecnico" con Arpae, Ausl, Regione Emilia Romagna e Ausl che ha portato all’entrata effettiva in procedura di bonifica". Alla fine dell’anno il sito ex Orbit, è entrato formalmente nella procedura di Bonifica e il 2024 è iniziato con la prima Conferenza dei servizi, che si è tenuta l’8 febbraio, durante la quale è stato presentato e discusso il piano di caratterizzazione preparato dal Comune di Vigarano. "E’ stato realizzato con il prezioso contributo del gruppo ministeriale del progetto Mettiamoci in Riga, rappresentato sul campo da Cristiano Corsi e da Fabio Magrone e da tutto lo staff del progetto". "Ottenere l’approvazione del piano di caratterizzazione è stato un risultato importante e non scontato – sottolinea la Lambertini -. Il frutto di un lavoro accurato, fatto bene che ha visto Arpae indicare poche modifiche migliorative che hanno avvalorato la qualità del lavoro svolto". Un lavoro di squadra tra enti che adesso guarda al futuro: "Ora dobbiamo andare avanti – insiste la Lambertini – nello svolgimento di tutti gli step della procedura di bonifica coinvolgendo tutti gli enti preposti che ci auguriamo ci affianchino in modo concreto. La nostra comunità ha subito questa situazione per troppo tempo e ha diritto di essere ascoltata". Amara la considerazione del vicesindaco Mauro Zanella: "Se tutto questo fesse stato fatto negli anni passati – dice - avremmo potuto presentare domanda per i fondi relativi ai Siti Orfani ma non è stato possibile. In pratica abbiamo avuto anni di immobilism".

Claudia Fortini