Fabbrica di cioccolato invasa per la Tavoletta

CENTO

Una grande tavola di cioccolato in fabbrica. Continuano gli appuntamenti natalizi a Cento e ad attendere tutti, ci sono altri due giorni con la Fabbrica del Cioccolato. Un mondo da favola che ieri ha visto i bimbi dar vita a un laboratorio creando una grande tavoletta di cioccolato in piazza e una folla di persone ritrovarsi proprio nel centro storico della città. Fabbrica che oggi aprirà dalle 10 e che all’interno, negli oltre 100 metri quadrati trasporta famiglie e bambini nel mondo immaginario di Willy Wonka e i suoi Umpa Lumpa. Addobbata con centinaia di oggetti e caramelle di vario tipo, lecca lecca e marshmallow giganti e tantissimi oggetti fatti di cioccolato che sorprenderanno i partecipanti. All’interno della Fabbrica sono offerti costantemente laboratori con il cioccolato per bambini che potranno portare a casa le loro creazioni. I laboratori sono gratuiti, non è richiesta prenotazione, si tengono ogni mezz’ora per un massimo di 15 partecipanti per turno. Dalle 11 ci saranno anche gli spettacoli di arte circense in piazza Guercino e dalle 15.30 riprenderanno i laboratori con il cioccolato all’interno della Fabbrica di Cioccolato ma ci saranno anche i Carolers itineranti nel centro storico: cantori di inni natalizi che si esibiranno vestiti con i loro tipici mantelli e cappelli. La magia continua anche di domani con l’apertura alle 15.30 della Fabbrica di cioccolato in piazza Guercino, laboratori, spettacoli di arte circense in Piazza. Mercoledì, invece, alle 17 ci sarà la rappresentazione natalizia "Che spettacolo il Natale di Francesco!" nella sede del CSO Gruppo Verde in Via Nuova 31, a cura del Centro Socio-occupazionale Gruppo Verde.

l. g.