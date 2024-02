"Facciamo vivere. Peter pan in noi" Il musical "Neverland, l'isola che non c'è" con Roberto Ciufoli, Anastasia Kuzmina e Margherita Rebeggiani va in scena stasera a Ferrara. Ciufoli parla della sua esperienza nella città e del significato del tempo nel musical, adatto sia ai bambini che agli adulti.