Faida dei Baluardi, primi testimoni per il finto sequestro

Entra nel vivo con le prime testimonianze uno dei capitoli giudiziari della faida tra tunisini per il controllo dello spaccio in via Baluardi. Ieri mattina in tribunale sono state ascoltate le prime testimonianze sulla vicenda del finto sequestro. Quattro gli imputati (il quinto, il finto ostaggio, ha già patteggiato la pena), accusati a vario titolo di simulazione di reato, calunnia, violazione di domicilio e lesioni. Il fatto si è verificato nella notte tra il 16 e il 17 agosto 2022, quando venne simulato un sequestro di persona, forse allo scopo di ‘inguaiare’ i rivali. Ieri in aula è stato ascoltato il tenente colonnello Gabriele Porta, all’epoca comandante del nucleo investigativo dei carabinieri. Il militare ha ripercorso i tratti salienti delle indagini fino alla scoperta della simulazione.