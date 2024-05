Famiglia e solidarietà . Candidati a confronto

Domani alle 20.45, al cinema San Benedetto, le associazioni e movimenti ecclesiali ferraresi – Acli provinciali, Agesci, Azione Cattolica, Comunità Papa Giovanni XXIII, Masci, Movimento Rinascita Cristiana, Salesiani cooperatori – promuovono un incontro pubblico sui programmi delle coalizioni formatesi in vista dell’appuntamento elettorale del 8 e 9 giugno per l’elezione del sindaco. I promotori hanno pensato di focalizzare l’attenzione su tre temi che stanno fortemente a cuore, in quanto vicini alla sensibilità ed all’impegno delle associazioni e movimenti: la condizione giovanile, l’attenzione alle famiglie e l’essere comunità accogliente e solidale. La serata prevede una breve introduzione su ciascuna tematica e l’esposizione delle domande elaborate dagli organizzatori, ogni candidato avrà 5 minuti per esprimere la propria proposta. Le associazioni cattoliche evidenziano che "siamo cittadini che crediamo al bene comune, diamo valore alla politica come alta espressione di carità e, di conseguenza, intendiamo richiamare all’importanza del voto e della scelta del sindaco e della sua coalizione". L’invito è stato esteso ai candidati Fabio Anselmo, Daniele Botti, Alan Fabbri e Anna Zonari. Le associazioni "auspicano che la presenza di tutte le coalizioni costituisca una opportunità democratica di presentazione e di confronto dei programmi".