‘Fango’, un docufilm sul mondo del calcio dilettantistico: "Non solo sport, ma un collante che unisce la comunità"

L’importanza del calcio dilettantistico in ‘Fango, tutto il mondo è paese’. Il docufilm sarà proiettato giovedì alle 18.30 al cinema Apollo con ingresso gratuito. Un evento organizzato dall’Udc grazie all’impegno di Riccardo Bizzarri, coordinatore regionale e Ciriaco Minichiello, coordinatore provinciale e conoscitore dello sport ferrarese oltre che presidente della Polisportiva X Martiri. "La politica in questo caso c’entra davvero poco – così Minichiello –, ma ciò che conta di più sono le migliaia di famiglie che oggi affidano agli educatori delle associazioni sportive i loro figli. È lì che l’amministrazione deve intervenire non a parole ma a fatti. Il calcio dilettantistico rappresenta molto più di un semplice sport. È una dimensione sociale, un collante che unisce le comunità, e un rifugio di passione e dedizione per milioni di italiani". Il Docufilm ‘Fango’ esplora con profondità e sensibilità il mondo del calcio dilettantistico, un settore spesso oscurato dall’enorme attenzione riservata al calcio professionistico. Il film racconta le difficoltà, le passioni e le storie di coloro che vivono e respirano calcio a livello amatoriale, mettendo in luce il valore e l’importanza di queste realtà sportive. L’autore è Tobia Ansaloni, insieme al regista Corradini Janigro del Collettivo Crema Alta Pasticceria Video. La proiezione del docufilm sarà un momento speciale, arricchito dalla presenza di ospiti d’eccezione. Tra questi l’autore e il regista, insieme ad Alessandro Ferri, fondatore di Indipendente Sportivo. Tra gli ospiti anche Stefano Muroni, attore e imprenditore della creatività, nonché fondatore di Ferrara La Città del Cinema. Muroni, con il suo impegno nel promuovere la cultura cinematografica a Ferrara, offrirà una prospettiva unica su come il cinema possa raccontare e valorizzare le storie locali. "Partecipare alla proiezione di ‘Fango’ – ha aggiunto Bizzarri –, non sarà solo un’occasione di intrattenimento, ma anche un’importante opportunità di riflessione e condivisione. Il film non racconta solo il calcio, ma una storia di passione, resilienza e comunità. Questa serata rappresenta un modo per sostenere il calcio dilettantistico e riconoscere il suo ruolo fondamentale nel tessuto sociale e sportivo del nostro paese".

Mario Tosatti