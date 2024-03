Ferrante incontra gli imprenditori: "Risposte su statale 16 e ferrovia"

Nei giorni scorsi, il sottosegretario ai Trasporti e alle Infrastrutture Tullio Ferrante - invitato da Forza Italia - ha incontrato gli imprenditori argentani insieme all’onorevole Rosaria Tassinari, il coordinatore provinciale Fabrizio Toselli, il coordinatore provinciale dei giovani Forza Italia - Mattia Nanetti, il coordinatore comunale Gabriele Strozzi e la candidata sindaca del centro destra Gabriella Azzalli. Con un nutrito gruppo di imprenditori locali sono stati affrontati i temi riguardanti alcune opere infrastrutturali necessarie al territorio, come la statale 16 - con il primo lotto ad Argenta che é già stato ultimato e proseguirà verso Alfonsine - e la linea ferroviaria che necessita di essere potenziata e ammodernata, poi ulteriori interventi a livello idrogeologico e la pulizia dei canali e dei fiumi limitrofi al territorio. "Prendo in carico – ha detto Ferrante – le richieste in merito al mio ministero e chiederò un tavolo a RFI per la valutazione della stazione di Argenta e per approntare le soluzioni più opportune per una ristrutturazione e anche per rendere la stazione decorosa". "Forza Italia é impegnata da sempre ad affrontare e risolvere in maniera costruttiva i tanti nodi e problemi di Argenta, - dichiarano i coordinatori Toselli, Nanetti e Strozzi - che sconta decenni di malagestione da parte della sinistra. Continuiamo a dimostrare il nostro impegno attraverso il dialogo costante con i nostri esponenti al governo, come dimostra la visita di ieri del sottosegretario Ferrante. Ci terremo in contatto con l’onorevole Ferrante - che si é impegnato a tornare ogni anno nel territorio argentano - anche per risolvere le problematiche inerenti la nostra stazione ferroviaria per tanti anni trascurata dal sindaco e dal Pd locale. Sostenere la candidata Gabriella Azzalli significa aderire ad un cambio di rotta rispetto alle politiche fallimentari precedenti e il voto a Forza Italia é una garanzia per questo cambiamento".