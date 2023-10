Ferrara: sequestro droga sotto terra in via Scalambra

Nel corso di un’operazione di controllo nella zona di via Scalambra, ieri la polizia locale ha sequestrato un notevole quantitativo di sostanze stupefacenti. L’azione è stata condotta da un’unità cinofila nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio nell’area circostante via Scalambra. Il rinvenimento delle sostanze illecite è avvenuto durante un pattugliamento a piedi lungo la linea ferroviaria che collega il polo chimico alla stazione, precisamente nel tratto compreso tra via Turchi e la sponda del canale Boicelli. La scoperta è stata possibile grazie al fiuto acuto del cane addestrato, che ha segnalato una zona nascosta sotto i sassi a fianco dei binari. A una profondità di 20 centimetri sono stati rinvenuti sette ovuli di grosse dimensioni contenenti cocaina, per un peso lordo complessivo di 75 grammi, cinque ovuli di grosse dimensioni contenenti eroina, per un peso di 52 grammi. La droga (127 grammi in tutto) è stata sequestrata.

Questa operazione è stata condotta il giorno successivo alla conclusione di un corso di addestramento dedicato alle unità cinofile della polizia locale, tenutosi proprio a Ferrara. "L’efficacia di questa operazione – fanno sapere dall’amministrazione – dimostra il valore dell’addestramento e dell’impegno continuo delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di droga e alla criminalità organizzata. La polizia locale continua a essere impegnata nella sua missione di garantire la sicurezza della comunità e di contrastare le attività illegali che minacciano il benessere dei cittadini".

re. fe.