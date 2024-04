Ferraresi (Misto): "Ora deve dimettersi. Va tutelata l’immagine del nostro Comune"

"Lodi si dimetta". Non si fanno attendere le reazioni politiche all’esito dell’udienza preliminare del caso Cidas. Il gup, dopo poco più di un’ora di udienza, ha rinviato a giudizio il presidente della cooperativa Daniele Bertarelli e fissato l’udienza nella quale il vicesindaco Nicola Lodi sarà processato con il rito abbreviato. Per entrambi l’acccusa è induzione indebita a dare o promettere utilità. La prima a prendere la parola è la consigliera Anna Ferraresi. L’esponente del Gruppo Misto rende pubblica una lettera indirizzata al prefetto Massimo Marchesiello, al sindaco Alan Fabbri e al presidente del Consiglio comunale Lorenzo Poltronieri. Oggetto, la richiesta di dimissioni "immediate" del numero due della giunta. "Con la presente, – si legge nel documento – la sottoscritta chiede le dimissioni immediate del vicesindaco Nicola Lodi dai suoi attuali incarichi istituzionali e amministrativi presso il Comune di Ferrara. Tale richiesta nasce dal gravissimo fatto che vede Lodi imputato nel ‘caso Cidas’.

Si ritiene fondamentale agire prontamente per preservare l’immagine e l’efficacia

dell’amministrazione comunale di Ferrara, in virtù della responsabilità e dell’integrità richieste dai

ruoli istituzionali che Nicola Lodi ricopre nella nostra città".