Festa Birre Artigianali e Street Food a Codigoro: Un Cuore per Veronica

E’ un fine settimana pieno di appuntamenti quello che inizia stamane a Codigoro. La piazza Matteotti sarà coperta dalle 17 fino a tarda notte di Street Food e Birre Artigianali con profumi e schiuma. Anche la seconda edizione di "Un cuore per Veronica", nel ricordo della diciannovenne Veronica Furegato, tragicamente scomparsa. Domenica ancora birra e festa dell’Avis. Stamane inaugurazione del Festival della Natura nell’antica torre di guardianìa della Finanza a Volano, per l’occasione, l’architetto urbanista Diego Maestri, conoscitore del territorio, presenterà "Il Delta del Po, una terra in divenire". Nel pomeriggio, alle 16, nell’oasi naturalistica Garzaia di Codigoro, gli operatori del Centro di recupero degli animali selvatici effettueranno la liberazione di alcuni falchi.