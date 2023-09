Festa di Longastrino ARGENTA: Gran finale con le Drag Queen

Uno spettacolo di "Drag Queen" chiuderà domenica prossima la festa del volontariato organizzata a Longastrino, che ha preso il via giovedì scorso. Un modo inedito e curioso, una novità insomma, che, dopo le precedenti performances di musica, canto, piano bar, andrà in scena sul palco con questo singolare cabaret, fatto di imitazioni, sketch, trucchi ed abiti che estremizzano la femminilità. Si tratta dell’ultimo appuntamento che darà l’arrivederci al prossimo anno, una volta archiviata questa 28esima edizione della ormai tradizionale manifestazione di fine estate, che coinvolge il mondo dell’associazionismo locale. Ma in questo fine settimana la regina sarà la cucina tipica. Sotto gli stand enogastronomici a farla da padrone in tavola saranno i piatti a base di carne e pesce.

n.m.