Festa di San Biagio, messe e mercatino

Domani, nella chiesa di Santa Maria Nuova e San Biagio (via Aldighieri 42) si terrà la festa di San Biagio. La ricorrenza avrà una valenza religiosa. Sono in agenda tre messe, alle 8,30 e alle 11 saranno celebrate dal parroco don Renzo Foglia. Mentre per la funzione delle 18 ci sarà sua eccellenza monsignor Gian Carlo Perego. Inoltre, dalle 7,30 alle 20, verrà impartita la benedizione della gola con la reliquia del patrono. Nelle sale della canonica la pesca di beneficenza organizzata dalle volontarie. Domani e domenica, in chiesa, il mercatino dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18. Il ricavato per le opere parrocchiali.