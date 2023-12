Festa di San Nicola, corteo di lanterne

Il clima natalizio sbarca oggi ad Argenta, in occasione della festa dedicata al patrono San Nicola. La festa inizia alle 16,30 e coinvolge i bambini. Il patrono non è altro che Babbo Natale. Un grande corteo di bambini con le lanterne, con alla testa cornamuse e tamburi, percorre le vie del centro; al termine della fiaccolata, San Nicola distribuisce centinaia di doni sulla pista del ghiaccio. Verrà preparata e distribuita cioccolata in tazza, vin brulè e mistuchine; i forni di Argenta sfornano decine di torte di mele. Nello stand di San Nicola il vischio da appendere alla porta di casa, portafortuna per tutto l’anno.