'Festival delle paure a Ostellato: tre giorni di riflessioni a Villa Belfiore'.

Comincia oggi a Ostellato alle 18 nel giardino di Villa Belfiore (via Pioppa 27) il "Festival delle paure. L’Homo inquietus del terzo millennio", una tre giorni di riflessioni e confronti sulle insicurezze e le grandi sfide della contemporaneità, fra problemi sociali, economici, mediatici, tecnologici ed esistenziali. La kermesse patrocinata dal Comune di Ostellato in collaborazione con l’associazione "Il Ragno d’oro", vedrà come primo relatore proprio il filosofo della comunicazione Carmine Castoro, che ne cura anche la direzione scientifica. La sua conferenza intitolata ’Lo spettacolo della paura’, spiegherà come il potere negli ultimi secoli ha saputo sempre manipolare le emozioni collettive. Il Festival sarà accompagnato anche dal linguaggio espressivo della pittura di Fiorenza Bertelli, ricercatrice della bellezza, pittrice dal travolgente estro creativo (nella foto il sindaco Elena Rossi).