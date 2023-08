Fiera di Argenta: Bennato e Iskra Menarini protagonisti

"Per noi la fiera è prima di tutto comunità: un motivo per trovarsi in piazza con gli amici, i vicini di casa, i protagonisti della nostra Argenta che dànno corpo al calendario: l’associazionismo, il volontariato, le imprese e i produttori agricoli. La nostra fiera è una storia che raccontiamo a chi viene da fuori per scoprire Argenta. Al centro della piazza principale la storia della musica, Bennato e Iskra Menarini, la storia della musica da ballo argentana con dj Lorenz e la nuova storia dei Dj Pekka e Simone Berlini. I Joe di Brutto a darci appuntamento alla sessantasettesima edizione della fiera di Argenta". Così il sindaco Andrea Baldini ha annunciato il programma della fiera, dal 7 al 10 settembre. Sarà all’insegna di Edoardo Bennato, uno dei cantautori che hanno fatto la storia della musica popolare italiana, protagonista venerdì 8 settembre di due ore di musica travolgente con le sue canzoni leggendarie e i suoi nuovi successi. Ad affiancarlo sul palco ci sarà la BeBand, la formazione storica che lo segue da anni, composta da Giuseppe Scarpato, chitarre, Raffaele Lopez, tastiere, Gennaro Porcelli, chitarre, Arduino Lopez, basso e Roberto Perrone, batteria. Ricordiamo che tutti gli spettacoli fieristici sono a ingresso libero. Non solo musica. Ospiti speciali della fiera saranno due delegazioni provenienti da Castelnau-le-Nez (Francia) e Plankstadt (Germania).

Franco Vanini