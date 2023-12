Fiera e bandi di gara. L’aiuto di Paragon

Con lo stanziamento di altri 10.370 euro del bilancio comunale, la Giunta Accorsi ha deciso di andare ad affidamento diretto con la O.E. Paragon Business Advisors di Bologna per il servizio di supporto per la predisposizione del piano economico - finanziario e dei documenti di gara relativamente alla concessione per la gestione e valorizzazione della Fiera di Cento, oltre al supporto al Comune nella predisposizione dei documenti da porre a base di gara. L’amministrazione, ritenendo la Fiera servizio pubblico locale di rilevanza economica, ha determinato di ampliare la platea.