Fine settimana tra sagre ed eventi È arrivato settembre

Sono tanti gli eventi in programma per questo week end. Oggi si comincia alle 18 alla parrocchia di Penzale con la 33a Sagra dello Gnocchino Fritto organizzato dal Centro Arca che proseguirà anche domani. Alle 20.30 al Centro Ancescao al Giardino Zanandrea, torna dopo 20 anni ‘La Corrida’ con l’esibizione di dilettanti coordinati da Stefy e Fino. Alle 21 al Red Special, la Proloco di Cento apre il Settembre Centese con la presentazione della collana di Anna Tassinari e Alessia Rovigatti ‘I poeti di via Margutta’ per poi continuare alle 22 con il graditissimo ritorno di Duilio Pizzocchi e la comicità bolognese direttamente dal creatore del Costipanzo Show. Ingresso gratuito e gustosi gnocchini. Il Comune di Cento, invece, per la rassegna ‘Accade a Settembre’ ha messo in calendario alle 10.30 la Passeggiata nel Bosco integrale della Fondazione Novi, alle 18 al Giardino del Gigante ‘Circle time’ di Maria Francesca Melloni e alle 21 portano sul palco della Rocca il concerto di musica jazz di Valerio Cantori Group. Domani, il Comune propone al Giardino del Gigante "Un mosaico di letture", dalle 17 alle 20 al Don Zucchini la mostra interattiva "In fuga dalla Siria, se fossi costretto a lasciare il tuo Paese cosa faresti?", alle 19 al palco Rocca musica con ‘The Long Road Band’ e alle 21.30 spettacolo di danza e animazione con Ritmo Danza. La Proloco, invece, sempre al Red Special, ha in programma alle 21 l’esibizione di arti marziali del CSR Jujitsu, alle 22 ‘Music Top Class’ tra bossanova, standard jazz e world music con Sandro Barbieri e Maheya Collins e l’esibizione di Sensual Dance Fit.