Fiori in sinagoga, ingresso gratuito

In occasione della festa ebraica di Shavuot, il Meis e la Comunità Ebraica di Ferrara – in collaborazione con Wildflowers Lab - propongono una serie di iniziative che richiamano una delle più affascinanti tradizioni di questa celebrazione: quella di decorare con tanti fiori profumati le sinagoghe. "Abbiamo deciso di raccontare la nuova mostra del Meis Case di vita – spiega il direttore Amedeo Spagnoletto – dedicata all’evoluzione delle sinagoghe italiane, anche attraverso una delle feste che tra tutte celebra questo spazio sacro: Shavuot. Numerosi sono gli eventi in programma: dall’apertura straordinaria della Comunità Ebraica di Ferrara e della sinagoga tedesca, all’addobbo in mostra dell’armadio sacro di Vercelli, uno straordinario esempio di arredo sinagogale risalente ai tempi del ghetto".

Domani dalle 10 alle 15, la Comunità Ebraica di Ferrara apre le sue porte ai visitatori per far scoprire la sinagoga tedesca di via Mazzini, 95: uno scrigno prezioso che verrà abbellito dalle splendide decorazioni floreali. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected] o chiamando al numero 3425476621 (attivi dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18). "Shavuot - aggiunge il presidente della Comunità Ebraica di Ferrara Fortunato Arbib - ricorda quando Mosè salì sul monte Sinai per ricevere le Tavole della Legge da Dio; è una festa spirituale che sancisce il forte legame tra l’uomo e il Signore. Le sinagoghe vengono adornate di fiori e piante per ricordare l’epoca delle primizie".