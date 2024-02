Folla e fiumi di colori. I Ragazzi del Guercino trionfano al carnevale: "Superiamo le paure"

Il Cento Carnevale d’Europa riserva sempre sorprese e colpi di scena e anche ieri, non è stato da meno, ultima giornata di sfilata dove si decretava il vincitore di questa edizione. Ad alzare la coppa della vittoria al cielo sono stati I Ragazzi del Guercino che in queste domeniche hanno esortato tutti a superare le proprie paure senza scappare ma affrontandole. Con ‘Non fuggire, affrontalo’ si sono posti davanti alla giuria con il loro drago e la corsa del loro uomo di cartapesta che ha sconfitto le paure e conquistato la vittoria con 1980 punti. Loro anche il premio per costumi e coreografia. Il colpo di scena è stato per l’ex equo, con 1830 punti, del secondo posto che ha visto parimerito i Fantasti100 con ’Freedom, spalanchiamo gli orizzonti’ e i Toponi con ’Siamo come Hikikomori’, entrambi con un boccone amaro da mandare giù. Di certo i Fantasti100 con il loro bellissimo messaggio di uguaglianza hanno piantato un importante germe nei cuori di tutti perché ognuno possa essere libero di essere se stesso, senza timori o discriminazioni. Così anche i Toponi che hanno parlato al mondo di questa problematica ancora troppo sconosciuta, che tocca i giovani che si chiudono in se stessi sotto il peso delle aspettative. Quarti i Mazalora, con 1680 punti. Come il loro carro ‘Non chi comincia ma quel che persevera’, hanno vissuto anni bui, non si sono mai arresi, hanno saputo perfezionare la coreografia e poi attirare giovani creando ora questo carro che in piazza cambiava letteralmente faccia, arrivando a un soffio dallo spiccare il volo come il loro aviatore. Unica consolazione, si sono aggiudicati però il premio per il gettito. "L’applauso della gente è la nostra vittoria – dicono – ci vediamo il prossimo anno". Sono arrivati ultimi con 1080 punti, ma il Risveglio nei suoi 40anni di carri ha festeggiato con ‘Un cielo pieno di stelle’, facendo tornare il loro storico Dj Dely B e riportato la musica live sui carri, come si faceva un tempo, unendolo alla modernità. "Un’anno fantastico – ha detto Giancarlo Dinelli rivolgendosi al patron Manservisi – festeggio i 40 carri e nonostante quest’ultimo posto, con te Ivano, ne farei altri 40". Il premio Radio Bruno, che solitamente ha portato un pò di sfortuna a chi lo riceveva, ha colpito anche quest’anno, finendo nelle mani dei Fantasti100, poi a un soffio dalla vittoria finale. "Questo ex equo è la prova dell’alta qualità dei carri – ha detto il patron Ivano Manservisi – siete stati tutti fantastici! Ai Mazalora riconosco il grande salto di qualità che hanno fatto. Perseverate ancora un pò. Chiudiamo alla grande con una valanga di persone. Felici per noi, per la manifestazione e la città. Un’edizione che va negli annali". A vincere è di certo stato il bellissimo spettacolo realizzato da tutte 5 le associazioni carnevalesche, facendo vedere cos’è il Cento Carnevale d’Europa. "Vi saluto così – ha chiuso Manservisi, al fianco il figlio Riccardo – la prossima edizione sarà dal 16 febbraio al 16 marzo 2025".

Laura Guerra