Fondazione Telethon, solidarietà in piazza

La solidarietà scende di nuovo in piazza con i cuori di cioccolato della Fondazione Telethon. In occasione delle festività natalizie la fondazione sarà in piazza Municipale tutti i fine settimana di apertura del villaggio di Natale del Rione San Paolo.

Parallelamente, la campagna ‘Cuore di cioccolato Telethon 2023: a Natale scegli un dono dolcissimo’ prosegue nei principali centri commerciali di Ferrara e provincia nei giorni 16 e 17 dicembre. "Sostenere la Fondazione Telethon – afferma l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Ferrara Cristina Coletti – aderendo a questa iniziativa è un regalo per se stessi, per i propri cari e per quelle persone che sono destinatarie dell’operato portato avanti, con grande determinazione, da una realtà imprescindibile a livello territoriale e nazionale. Ciò che verrà ricavato dall’acquisto dei cuori di cioccolato sarà destinato al prosieguo delle attività di ricerca e cura delle persone colpite da malattie genetiche rare. Un sostegno che Telethon, per quanto riguarda la provincia di Ferrara, non fa mancare dal 2004. Nel corso di questi 19 anni Ferrara ha sempre fatto la propria parte, specie quest’anno dove si è donato il 22% in più rispetto all’anno precedente. Da parte dell’Amministrazione comunale c’è molta ammirazione e gratitudine per gli instancabili volontari e per il coordinatore provinciale ferrarese Claudio Benvenuti. Sono sicura che anche a Natale i nostri concittadini risponderanno presente". "Se oggi la ricerca scientifica ha raggiunto traguardi incoraggianti, il merito va sia ai volontari che a tutti i cittadini che ci sostengono", spiega Claudio Benvenuti, coordinatore provinciale della Fondazione Telethon. I banchetti solidali sono una delle manifestazioni di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza attuate periodicamente dalla Fondazione Telethon, con lo scopo di raccogliere fondi per la ricerca. Dal 2004 i ferraresi hanno donato una cifra complessiva di oltre 1 milione e 250mila euro.