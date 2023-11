Fondi per le società sportive, pronti 50mila euro

È stato pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a favore delle società sportive del territorio di Poggio Renatico. Le domande potranno essere presentate entro venerdì. "Secondo i punteggi ottenuti e la relativa graduatoria sarà possibile accedere ai 50mila euro messi a disposizione dall’amministrazione – fa sapere il vicesindaco Andrea Bergami –. Siamo soddisfatti perchè per il terzo anno consecutivo abbiamo riunito in un unico bando tutte le esigenze delle nostre società sportive, riconoscendo gli sforzi fatti in questi mesi e le spese sostenute per l’attivazione di progetti rivolte a tutte le età, l’attivazione di nuovi corsi e la gestione degli impianti sportivi gestiti in concessione". E approfondisce: "L’importo è considerevole ed è uno dei più alti della provincia. Aumentando di novemila euro il budget rispetto all’anno scorso puntiamo a coprire ancora di più i bisogni delle nostre associazioni". Un’attenzione in più, imparando dal recente passato. "Fare attività sportiva nell’epoca post Cè quanto mai complicato – afferma Bergami –, a causa delle complicazioni dovute alla pandemia, all’aumento dei costi energetici e all’aumento di adempimenti per adeguarsi alla normativa sul Terzo Settore; per questo motivo l’impegno che abbiamo voluto metterci a favore di queste realtà è il giusto riconoscimento del loro lavoro". Gli obiettivi prefissati dal bando sono il sostegno alla realizzazione e promozione di progetti per il miglioramento del benessere fisico, psichico e sociale della persona attraverso l’attività motoria e sportiva, la formazione e tutela della salute, lo sviluppo delle relazioni sociali, il miglioramento degli stili di vita e l’incremento dell’attività sportiva per favorire il benessere. Potrà essere finanziata una sola istanza per richiedente in ordine di graduatoria. Laura Guerra