Fondi per lo sviluppo, oltre otto milioni a Ferrara

Anche Ferrara gioca il suo ruolo. Nell’accordo da seicento milioni di euro sottoscritto tra Regione Emilia-Romagna e Governo, ieri mattina dal premier Giorgia Meloni e dal governatore Stefano Bonaccini, ci sono anche i fondi che sostengono il progetto Look Up. Si tratta, nella cornice del progetto Atuss (Agende Trasformative Urbane per lo Sviluppo Sostenibile), di 8,4 milioni di euro. "La sottoscrizione dell’accordo tra Governo Meloni e Regione Emilia-Romagna – così l’assessore Alessandro Balboni, presente ieri mattina in viale Aldo Moro – è una notizia molto positiva per Ferrara. La stretta di mano tra il premier Meloni e il presidente Bonaccini sblocca 600 milioni di euro di investimenti per il territorio regionale, ma con benefici anche per il nostro Comune. Infatti, una quota consistente dei Fondi di Sviluppo e Coesione serviranno a co-finanziare, insieme a Regione e Comune di Ferrara, il progetto ‘Look Up’ che la nostra amministrazione ha presentato per dare applicazione all’Agenda Trasformativa Urbana per lo Sviluppo Sostenibile". Nello specifico, aggiunge l’assessore, "si parla di rigenerazione urbana del centro cittadino, con il recupero in chiave verde e sostenibile di piazza Travaglio e piazza Gobetti, della riqualificazione e rilancio del Museo di Storia Naturale, della creazione di un polo della musica e della creatività ai Bagni Ducali, di nuove piste ciclabili, dell’ottenimento della completa accessibilità del tratto sud delle Mura, dell’incremento delle aree verdi e della promozione della creatività e della formazione digitale". Tutti interventi che "renderanno più bella Ferrara, recuperando spazi e luoghi degradati, ma che fanno parte della sua identità. Si parla di una cifra consistente, quasi dodici milioni di euro, finanziati da Comune, Regione e anche dai fondi oggetto dell’accordo di stamattina tra Meloni e Bonaccini".

Soddisfatto della firma del protocollo anche l’assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano. "Un accordo che attendevamo da tempo – spiega l’amministratore di viale Aldo Moro – anche per Ferrara che avrà ricadute importanti sul versante infrastrutturale, ambientale e dello sviluppo urbano e delle aree interne. Un altro passo del piano di investimenti che come Regione abbiamo programmato in questa legislatura". Seicento milioni di euro per l’ambiente – dal contrasto alla prevenzione del dissesto idrogeologico – , per potenziare la rete ferroviaria e della viabilità, con attenzione particolare ai territori colpiti dall’alluvione dello scorso maggio, per la rigenerazione delle città e per lo sviluppo delle aree montane e interne. E poi per i giovani: dall’edilizia universitaria alla formazione, dalla ricerca all’attrattività dei talenti, fino agli impianti sportivi.

f. d. b.