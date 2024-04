Forza Italia inaugura la sede. Fabbri: "I giovani la nostra forza. La sinistra è senza programma"

"La cosa della quale sono più orgoglioso, è che tanti giovani si stanno avvicinando alla politica per sostenermi. È per loro e con loro che dobbiamo lavorare per continuare a costruire il futuro della città". Il sindaco Alan Fabbri, al taglio del nastro della sede elettorale di Forza Italia (in porta Reno), si gioca la carta dei ragazzi e fa leva sull’evidenza di aver "scardinato i pregiudizi". "Spesso, a destra, ci sentiamo inferiori rispetto a quelli di sinistra – riconosce Fabbri – . Ma, in questi cinque anni, dopo 73 di governo monocolore, siamo riusciti a dimostrare con i fatti di essere dei buoni amministratori". Citando il contratto sociale di Rousseau (lungi dal volersi rifare alla piattaforma del Movimento 5 Stelle, ma riferendosi all’opera del filosofo illuminista), Fabbri difende l’operato della sua amministrazione, fissando anche un principio di carattere metodologico.

"La mia squadra – sottolinea – ha amministrato ascoltando i cittadini e cercando di ottemperare a quelle che sono state le richieste delle persone. Noi, differentemente dagli altri, abbiamo la forza dei fatti: mi sono candidato con un programma che ho cercato, pur con tutte le difficoltà di questi anni, di portare a termine. A sinistra, ancora, non c’è un programma". Su questo il primo cittadino, riferendo una battuta scambiata qualche giorno fa con un amico, sintetizza così la linea dello sfidante: "Via Fabbri, po’ ag guarden". La traduzione a beneficio dei non ferraresi s’incarica di farla in qualche misura l’assessore al Bilancio, capolista di Forza Italia, Matteo Fornasini. "Mentre noi abbiamo una coalizione coesa e compatta, che lavora per la rielezione del sindaco Fabbri sui contenuti già portati avanti in questi anni – così l’azzurro – dall’altra abbiamo una coalizione che ha come unico collante quello della contrapposizione aprioristica a qualsiasi iniziativa intrapresa da questa amministrazione e dal primo cittadino". E proprio sulle frizioni interne alla coalizione avversa, il forzista – nella sede inaugurata con tanto di torta ‘berlusconiana’ – lancia un affondo. "L’idea di sviluppo che vogliamo per la città e il territorio, è molto chiara – rimarca – e tutte le forze di centrodestra – pur nelle singole specificità – convergono su questa visione. Dall’altra parte abbiamo il Pd che sostiene l’istituzione della Zona Logistica Semplificata, mentre il Movimento 5 Stelle che in Consiglio Comunale ha votato contro". Il vice coordinatore regionale di Forza Italia, Antonio Plattis – che ha annunciato la sua candidatura alle Europee – sostiene che quella di Fabbri e del centrodestra rappresenti "un modello di amministrazione, non di parte ma per tutti i ferraresi". Al di là di rivendicare "le scelte fatte a favore delle imprese e dell’alleggerimento della pressione fiscale", l’esponente forzista sostiene con determinazione la necessità che "questa amministrazione continui a lavorare, anche grazie all’apporto di Forza Italia che si presenterà con una lista molto competitiva, per il bene della città".