Fotografi in gara con ’Obiettivo terra’

La Fondazione UniVerde e la Società Geografica Italiana Onlus promuovono, verso la Giornata internazionale della Madre Terra (celebrata dalle Nazioni Unite ogni 22 aprile), il concorso di fotografia geografico-ambientale ‘Obiettivo Terra’, giunto alla XV edizione. Con oltre 16.000 scatti candidati in questi anni costituisce il più grande archivio fotografico nazionale sulle Aree Protette d’Italia. La Giuria di ogni edizione è composta da autorevoli esponenti del mondo ambientalista: l’autore/autrice della foto vincitrice del primo premio ‘Mother Earth Day’ riceverà un premio in denaro di mille euro e il fortunato scatto sarà esposto in gigantografia a Roma (o oggetto di attività di comunicazione equivalente) oltre ad essere immagine di copertina della pubblicazione dell’edizione vinta. Selezioni tematiche di foto potrebbero inoltre essere oggetto di mostre nazionali ed internazionali. Tra le foto candidate, saranno selezionate anche le vincitrici delle menzioni per diverse categorie. È stato istituito anche il Premio ‘Parco inclusivo 2024’, in collaborazione con Fiaba Onlus e Federparchi, all’Area Protetta che si sia maggiormente distinta per favorire l’accessibilità e la fruibilità per le persone con disabilità e a ridotta mobilità. La notizia dell’importante concorso è stata rilanciata anche sul sito del Parco del Delta. Per consultare il regolamento è possibile consultare i siti web: www.obiettivoterra.eu; www.fondazioneuniverde.it e www.societageografica.it.