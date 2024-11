Frescobaldi, l’anno accademico: "Ricerca e internazionalizzazione"

È appena iniziato il nuovo anno accademico del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, presentato ieri mattina al Ridotto del Teatro Comunale. Ricco di progetti e produzioni artistiche, il calendario prevede concerti ed eventi, tradizionali rassegne ed elementi di novità. Tra le collaborazioni consolidate c’è quella con Ferrara Musica e con la Fondazione Teatro Comunale, che si concretizza nell’ospitalità a teatro per lezioni di esercitazione orchestrale e alcuni concerti al Ridotto, ma anche nella coproduzione di alcuni progetti, tra cui FeMu Edu e Piano Duo Festival. Il prossimo appuntamento all’Abbado sarà il concerto di inaugurazione dell’anno accademico, che si terrà il 17 dicembre. "La Fondazione Teatro Comunale tiene molto alla collaborazione con il conservatorio, che è sempre più rafforzata – così il direttore generale, Carlo Bergamasco –. Fa parte della nostra missione: valorizzare le realtà musicali del territorio". "Stiamo lavorando molto per il conservatorio – afferma il vicesindaco, Alessandro Balboni –, soprattutto nell’ambito della rigenerazione urbana, in particolare dei Bagni Ducali, che verranno trasformati in una succursale del conservatorio". Come ha comunicato, inoltre, la direttrice del conservatorio, Annamaria Maggese, proseguono le tradizionali rassegne musicali: Ferrara Organistica, Fe’ Antica, Ferrara Cameristica e MiXXer. Il prossimo autunno, poi, a chiusura dell’anno accademico, ci sarà la quinta edizione di Fresh & Bold, festival jazz del conservatorio, ospitato al Torrione Jazz Club. Ritorneranno anche i concerti degli studenti al centro diurno di Asp. In tema di produzioni, le novità dell’anno accademico sono ‘I Concerti di Palazzo Naselli Crispi’ (che per l’occasione, apre gratuitamente alla città), iniziati il 7 novembre scorso e che proseguiranno tutti i giovedì pomeriggio fino a metà giugno, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara. Anche il Circolo dei Negozianti, nella cornice di Palazzo Roverella, farà da teatro ad alcuni momenti musicali. Una svolta significativa nel panorama accademico del 2024-25 riguarda l’introduzione dei Dottorati di Ricerca nelle istituzioni AFAM. Il Conservatorio di Ferrara, ente capofila di una convenzione interistituzionale con i Conservatori di Pescara, Trieste e Udine, ha attivato il corso di dottorato di ricerca in composizione e performance musicale, coordinato da Tiziano Manca. I nove dottorandi potranno svolgere il loro progetto di ricerca grazie alle borse di studio finanziate dal PNRR, una delle quali co-finanziata dalla Fondazione Teatro Comunale di Ferrara. Infine, il conservatorio è coinvolto in due progetti di internazionalizzazione: uno dal titolo ‘MTNT-Music Theatre & New Technologies Toward a New Paradigm in Opera Studies and Performance’ che vede il Frescobaldi collaborare con alcuni conservatori italiani (Castelfranco Veneto come capofila, Venezia, La Spezia e Verona come partner) e uno denominato ‘JazzAble’ realizzato grazie alla partnership con SienaJazz. "Al nostro conservatorio – chiosa Annamaria Maggese – arrivano studenti da tutta Italia e diversi Erasmus: c’è grande attenzione per il conservatorio di Ferrara, città di grande ospitalità, che garantisce un vivere equilibrato". Alla conferenza stampa erano presenti anche Dario Favretti, direttore organizzativo di Ferrara Musica, Tiziano Manca, coordinatore del collegio dottorale, e Marina De Liso, coordinatore artistico di alcune delle produzioni del progetto di internazionalizzazione.

Francesco Franchella