Fri-el Green House a ’caccia’ di personale

Fri-el Green House azienda dedicata alla coltivazione e commercializzazione di pomodori del gruppo FRI-EL, ricerca una figura di trattamentista e responsabile di serra. Nella prima necessario il possesso di un diploma da perito agrario, oltre un patentino abilitazione per l’uso dei prodotti fitosanitari, una buona capacità di collaborazione. Necessario anche una massima disponibilità per lavorare in orario serale. Il tipo di lavoro è full time da lunedì a sabato. Nella seconda ricerca necessario precedente esperienza in mansione analoga, massima disponibilità e flessibilità negli orari di lavoro. Preferibile diploma da perito agrario e residenza nelle zone limitrofe all’azienda, possesso della patente B e di un mezzo proprio per gli spostamenti, disponibilità immediata. Si propone inserimento diretto in azienda con contratto agricolo a tempo determinato. Il tipo di lavoro full time da lunedì a sabato. La sede è a Ostellato.