Fruitimprese, Marco Salvi presidente per acclamazione

Marco Salvi confermato presidente di Fruitimprese. Marco Salvi, nella parte privata dell’assembla annuale della più rilevante associazione nazionale delle imprese ortofrutticole, è stato confermato nei giorni scorsi per acclamazione alla presidenza di Fruitimprese. Si tratta, per l’imprenditore ferrarese ai vertici di una delle principali aziende ortofrutticole italiane, del quinto mandato triennale consecutivo di presidenza. Salvi fu infatti eletto per la prima volta presidente di Fruitimprese 12 anni fa, nel 2012. "Fruitimprese nasce nel 1949 per iniziativa di alcuni imprenditori lungimiranti che hanno creduto nelle potenzialità di questo settore. Mi piace pensare che lo spirito di questi pionieri sia ancora presente nelle generazioni che si sono susseguite e che Fruitimprese possa continuare a rappresentare il luogo ideale per confrontarsi e programmare il futuro".