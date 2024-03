Furti in calo a Ferrara, dati della questura mostrano una diminuzione del 17,88% tra il 2022 e il 2023

I furti nelle abitazione rimangono una delle maggiori piaghe che attanagliano il nostro territorio. Si tratta di uno dei reati maggiormente invasivi e più ‘sofferti’ dalla popolazione. Ne sono un esempio le recenti mobilitazione nelle frazioni di Aguscello e Malborghetto, teatro di alcuni raid in appartamento nelle prime settimane dell’anno. I dati della questura parlano però di un trend in calo per quanto riguarda questo tipo di illeciti. Entrando nel dettaglio, tra il 2022 e il 2023 si è registrata una diminuzione del 17,88%. Parlando di numeri, nel 2022 i furti nelle case sul territorio furono 548 mentre l’anno scorso sono stati 450. Un aiuto per contrastare i colpi e rendere più semplice risalire ai responsabili è l’utilizzo delle telecamere di sorveglianza e dei targa system. Nel frattempo, proseguono i controlli da parte delle forze dell’ordine. Nel pomeriggio di giovedì è stato svolto un servizio interforze che ha visto scendere in strada polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Sotto la lente la zona tra via Baluardi e piazza Travaglio. Nel complesso sono state controllate trenta persone e trentuno veicoli.