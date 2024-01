’Futuro possibile’ a Voghiera: percorsi di inserimento al lavoro

Al via anche a Voghiera la nuova edizione di "Futuro possibile", frutto della collaborazione tra Informagiovani del Comune di Ferrara e Centro Studi Opera Don Calabria "Città del ragazzo" di Ferrara, finanziato dal Piano per il Benessere Sociale e Sanitario del distretto Centro Nord. "Futuro Possibile" è rivolto ai giovani Neet, cioè giovani disoccupati che non sono inseriti né in un percorso di istruzione-formazione né in un’esperienza lavorativa, che abbiano assolto l’obbligo scolastico e che siano in possesso (nel caso di cittadini stranieri legalmente soggiornanti in Italia) di una buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.

Altro prerequisito è che siano residenti nel distretto Centro Nord del Comune di Ferrara (Ferrara, Copparo, Jolanda di Savoia, Masi Torello, Tresignana, Voghiera, Riva del Po). Il progetto, finalizzato alla riattivazione dei giovani nella ricerca di lavoro, sarà articolato in diverse fasi: un colloquio per l’orientamento lavorativo a cura degli operatori di Informagiovani, l’inserimento in un percorso formativo della durata di 45 ore, l’attivazione di una work experience di due mesi nelle aziende aderenti.

Le iscrizioni sono aperte, le attività partiranno da gennaio 2024 le domande verranno raccolte in ordine di arrivo fino ad esaurimento posti. Info: 0532-419590.

f. v.