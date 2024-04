Gabrielli, una vita per lo Stato. Il sottosegretario in città con un libro sulla Concordia

Dieci anni fa, il 13 gennaio 2012, la nave Costa Concordia naufragava al largo dell’isola del Giglio, causando 32 vittime. A coordinare le complesse operazioni di salvataggio e recupero del relitto fu Franco Gabrielli, all’epoca capo del dipartimento della Protezione civile, per l’occasione nominato commissario delegato dal governo. Domenica, lo stesso Gabrielli racconterà a Ferrara quello che avvenne in quei difficili trenta mesi durante la presentazione del suo ultimo libro ‘Naufraghi e nuovi approdi’ edito da Baldini Castoldi, nel chiostro di San Paolo dalle 10. L’evento è stato presentato ieri da Riccardo Bizzarri, sindaco di Masi Torello e da Alessandro Berselli, ex consigliere comunale di Vigarano Mainarda, in carica nel 2014 quando su sua proposta, a Gabrielli fu conferita la cittadinanza onoraria. "Con il prefetto Gabrielli - spiega Berselli – vogliamo fare una riflessione lucida e necessaria su un tema oggi più che mai attuale, quello della gestione delle emergenze nel nostro paese e del ruolo della Protezione civile, che riporta l’attenzione su uno scenario destinato, nonostante la politica delle buone intenzioni, a ripetersi in forme sempre uguali e poco attente all’interesse della comunità".

"In un’epoca in cui il mondo è segnato da conflitti e tensioni geopolitiche il ruolo dei prefetti è fondamentale per garantire la sicurezza e la stabilità delle comunità locali – sottolinea il sindaco di Masi Torello – e la presenza a Ferrara dello Stato e l’esperienza di Gabrielli ci aiuterà a comprendere come rafforzare la collaborazione tra autorità locali e nazionali. Seguendo l’esempio delle nostre comunità dopo il terremoto del 2012 e delle operazioni che seguirono i soccorsi ai naufraghi della Concordia vogliamo fare nostro l’augurio, come scrive il prefetto Gabrielli, che a ogni naufragio segua la forza di reagire, facendo tesoro degli errori commessi e delle sconfitte patite". Franco Gabrielli è attualmente sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. Nella sua carriera ha ricoperto incarichi di vertice nel mondo della sicurezza nazionale e dell’intelligence. Entrato nella polizia di Stato nell’85, si è distinto per meriti straordinari arrivando a ricoprire, nel 2005, la posizione di direttore del Servizio centrale antiterrorismo e nel 2006 di direttore del Sisde. Nel novembre 2010, assume l’incarico di capo dipartimento della Protezione civile e si occupa delle emergenze legate al sisma nella pianura padana del 2012 nonché, in qualità di commissario delegato dal Governo, delle operazioni per il recupero e la messa in sicurezza della Costa Concordia. Nel 2015 è nominato prefetto di Roma e nel 2016 capo della Polizia e direttore generale della Pubblica sicurezza. Lauro Casoni