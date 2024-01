Gad al setaccio. Giovane trovato con la marijuana

Ancora un pomeriggio di controlli interforze. Stavolta a finire nel mirino dei servizi speciali delle forze dell’ordine è stata la zona Gad. Sotto la lente le vie Oroboni, Porta Catena, il sottomura e l’area del palapalestre. Lo scopo è quello di contrastare ogni forma d’illegalità legata non solo allo spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche al rispetto delle norme sull’immigrazione, sul decoro e sulla sicurezza urbana. In strada sono scese sette pattuglie e quindici agenti e militari della questura, del comando provinciale dei carabinieri, del comando provinciale della guardia di finanza e del corpo di polizia locale Terre Estensi. Gli operatori hanno setacciato e controllato tutte le aree più sensibili. Nel corso delle attività sono state identificate 44 persone di cui 8 con precedenti di polizia, controllati 28 veicoli ed elevata una contravvenzione al codice della strada. Nell’ambito dei controlli è stato fermato un cittadino straniero che è risultato essere in possesso di circa 30 grammi di marijuana. L’uomo è stato accompagnato in questura per accertamenti e denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre è stata accertata la sua irregolarità sul territorio e per tale motivo il questore ha emesso un ordine di trattenimento. La polizia lo ha quindi accompagnato al Cpr di Gradisca d’Isonzo da dove sarà rimpatriato. L’attività congiunta si inserisce nel quadro di una serie di iniziative che la prefettura e tutte le forze di polizia hanno inteso avviare, in forma congiunta, per riscontrare le numerose segnalazioni arrivate dai cittadini, nei vari quartieri, anche periferici, della città.