"Gamberone, così rendiamo sicura la nostra terra"

"La prevenzione a Bondeno funziona. Ringraziamo Aipo per l’impegno che mette ogni anno per la sicurezza dei nostri argini e degli abitati. Lavorare per tempo aiuta. Ed è questo che ci viene richiesto: di anticipare". Marco Vincenzi, assessore ai lavori pubblici, sottolinea l’impegno in corso per non fare dei fiumi dei nemici. Dall’8 febbraio le ruspe sono impegnate nella zona di Gamberone. Non si sono mai fermate se non nelle giornate più intense di maltempo. In corso, si legge negli atti, ci sono "opere urgenti per il contenimento di infiltrazioni attraverso il corpo arginale". L’abitato, tra il borgo e case sparse vicino all’argine e circondate dai campi, è uno dei più antichi di Bondeno. La sicurezza di Gamberone rappresenta però la sicurezza di buona parte dell’abitato e dunque, di conseguenza, anche quella del centro storico. L’importo dei lavori supera i 400 mila euro e il tempo previsto dell’appalto è di 135 giorni, ovvero i lavori termineranno all’incirca intorno al 20 giugno. Opere di prevenzione che rafforzano il rapporto con il territorio in una visione globale d’insieme che unisce gli enti. E siccome occorre guardare lontano, l’assessore Marco Vincenzi e l’amministrazione, alla luce degli ultimi giorni di maltempo, hanno messo le mani avanti. Mentre le piogge erano ancora in corso, Vincenzi attraverso i social ha lanciato un appello: "Segnalateci subito smottamenti e frane in modo da intervenire e soprattutto programmare". Ed ecco che in queste ore sono arrivate una decina di segnalazioni: "Il contributo dei cittadini è fondamentale – sottolinea Vincenzi – vivendo nel territorio, anche nelle zone più lontane, riescono a cogliere più rapidamente le situazioni e segnalandole con indicazioni, collocazione e immagine, rendono più rapido il lavoro dei tecnici". L’assessore invita: "Inviare foto e messaggi con l’indirizzo esatto e con la posizione, al whatsapp 3386735142, così mandiamo i tecnici a verificare".

cla.fo.