"Garante, più tutele agli anziani"

Con l’approvazione del regolamento che istituisce la figura del Garante della terza età si viene a coronare un iter iniziato nell’estate del 2021 con una mozione firmata Forza Italia. Il risultato che ci eravamo proposti è stato raggiunto e auspichiamo che con questo primo passo che ne istituzionalizza il ruolo, il Garante della terza età possa davvero apportare dei cambiamenti nel migliorare la vita degli anziani di Ferrara, raccogliendo le necessità che provengono da questa fascia di cittadini e mettendo in atto, rapportandosi all’amministrazione comunale, azioni concrete di aiuto. Forza Italia si è sempre dimostrata sensibile ai problemi degli anziani. Il Garante è importantissimo in un territorio come il nostro, dove l’età media di vita si sposta sempre più avanti assieme ad una percentuale di popolazione anziana in crescita e ad un bassissimo tasso di natalità, con molti nuclei familiari anziani composti da persone sole. Questo significa che anche chi è autosufficiente può trovare quotidianamente ostacoli di varia natura. La cura e l’accudimento dell’anziano ricade di frequente, all’interno della famiglia, sulle donne. Auspichiamo che questa figura si faccia strumento di dialogo con gli anziani, di vigilanza sui servizi loro dedicati in particolar modo quelli socio assistenziali.

*Paola Peruffo, Forza Italia