Garuti si conferma: sarà il quarto mandato

Daniele Garuti (nella foto) si conferma sindaco, sarà il suo quarto mandato. Si tratta di quanto sancito dalle urne del Comune di Poggio Renatico, dopo lo spoglio delle nove sezioni. Nel dettaglio Daniele Garuti (lista civica ‘Insieme per Poggio-Daniele Garuti sindaco) area centro destra che ha ottenuto 2.811 voti pari al 60,27%, mentre l’altra candidata Francesca Bergami (Siamo Poggio) centro sinistra si ferma a 1.853 voti 39,73%. I votanti sono stati 4.849 (63,35%), mentre le schede nulle 91 e quelle bianche 94. Le prime parole dopo la riconferma a sindaco di Daniele Garuti: "Si tratta di un risultato che era auspicato, ma non scontato. Abbiamo lavorato tanto e si percepiva il consenso dei cittadini. Ora si vuole continuare con il lavoro amministrativo iniziato, è un punto di passaggio che ci induce a lavorare con rinnovata fiducia e slancio". Sul fronte opposto Francesca Bergami accetta la sconfitta: "Abbiamo perso contro l’amministrazione uscente, rispettando la volontà espressa dagli elettori come principio della democrazia. La comunità è stata evidentemente convinta dal lavoro di Garuti".

Mario Tosatti