Giardini e un castello nella pièce di Paiato

FERRARA

Racconti e paesaggi sullo sfondo musicale. E’ l’atmosfera che pervaderà il recital Al castello di Blandings – tratto da un’opera dello scrittore e umorista inglese P.G. Wodehouse – dell’attrice Maria Paiato, che leggerà alcuni racconti sul tema del giardino, scelti dalla serie di romanzi comici ambientati nella tenuta di campagna della famiglia aristocratica dei proprietari terrieri Bladings e del loro personale. I testi sono molto apprezzati dal pubblico per l’umorismo irriverente ed il ritmo serrato delle situazioni comiche, che li rendono una lettura divertente e leggera. Maria Paiato, è particolarmente nota per le sue performances teatrali, ma ha anche lavorato in televisione e al cinema. La sua presenza scenica e la sua capacità di esprimere emozioni profonde hanno reso le sue interpretazioni apprezzate dal pubblico e dalla critica. Grandi registi l’hanno diretta in importanti spettacoli: Luca Ronconi, Mauro Bolognini, Giancarlo Sepe, Maurizio Scaparro, Nanni Loy. L’appuntamento è per domani alle 17 al Ridotto del teatro comunale ’Claudio Abbado. Lo spettacolo è presentato dal Garden Club Ferrara, nell’ambito della Rassegna "Giardini a teatro".

Tra le pièces nelle quali ha recitato Paiato ricordiamo: ’Sogno di una notte di mezza estate’, di Shakespeare, ’Le Troiane’, di Euripide, ’Un cuore semplice’, ispirato al romanzo di Gustave Flaubert, ’L’intervista’, di Natalia Ginzburg. Al cinema è stata diretta, tra gli altri, da Francesca Archibugi (Lezioni di volo, 2007) e Marco Martani (Cemento armato, 2007). Ha vinto numerosi premi tra cui il Borgio Verezzi (1994), il premio Flaiano (2001), il Premio E.T.I. Gli Olimpici del Teatro (2004), la Maschera d’oro (2005), e tre Premi Ubu (2005, 2006 e 2019), il premio Hystrio all’interpretazione (2010), il premio Virginia Reiter alla Carriera (2019). Il 14 settembre 2007 le è stato assegnato il Premio E.T.I. Gli Olimpici del Teatro per il monologo Un cuore semplice nella categoria One woman show, mentre il 12 ottobre 2009 ha ricevuto il premio Eleonora Duse come migliore attrice per la stagione teatrale 2008-2009. Il castello di Blandings, è un luogo fittizio che ricorre spesso nei racconti e nei romanzi dello scrittore umorista inglese P. G. Wodehouse, essendo la casa di campagna di Clarence, nono conte di Emsworth, dimora di molti membri della sua famiglia e ambientazione di numerose storie, scritte tra il 1915 e il 1975, appartenenti alla cosiddetta Saga dei Blandings.