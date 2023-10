Giocattoli senza il marchio ’Ce’: Denuncia e multa a Comacchio per il negoziante

COMACCHIO

Controlli straordinari sulla costa da parte dei carabinieri della Compagnia di Comacchio. L’attività è stata svolta principalmente tra sabato e domenica scorsi, e ha previsto controlli lungo le strade e presso attività commerciali. E proprio in questo contesto, i militari della Stazione di Porto Garibaldi hanno effettuato verifiche in un bazar gestito da cittadini bengalesi a Lido di Pomposa. Gli uomini dell’Arma hanno notato la presenza negli espositori di accessori per telefoni cellulari e giocattoli per bambini, alcuni dei quali con marchio ‘CE’ contraffatto ed altri privi di tale contrassegno. I militari hanno dunque sottoposto a sequestro penale e amministrativo gli oggetti che mancavano delle necessarie certificazioni: per il titolare è scattata la denuncia, in quanto li aveva messi in vendita; inoltre hanno elevato sanzioni amministrative per la somma complessiva di 5mila euro. Ma non è stato l’unico provvedimento assunto da parte dei militari della Compagnia di Comacchio.

Nel corso del servizio, i carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi, nella giornata di domenica, hanno denunciato un trentenne di Comacchio che è stato fermato mentre era alla guida della propria automobile ed è stato sottoposto ad un controllo. L’uomo ha rifiutato di sottoporsi a prova etilometrica e ad accertamenti sanitari finalizzati a stabilire eventuale assunzione di stupefacenti. Inoltre, durante le fasi di identificazione, ha minacciato e rivolto frasi oltraggiose nei confronti dei carabinieri. Oltre alla denuncia, al trentenne è stata ritirata la patente, mentre la sua automobile è stata sottoposta a sequestro ai fini della confisca. Sempre nella giornata di domenica, i militari della stazione di Porto Garibaldi, hanno fermato per un controllo un cinquantenne bolognese alla guida di un furgone a Lido degli Estensi: a seguito degli accertamenti, è emerso che l’uomo aveva un tasso alcolemico di quasi tre volte superiore al consentito: dunque, è scatta la denuncia nonché il ritiro della patente di guida.

v.f.