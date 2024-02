Giochi da tavolo per le famiglie

Sabato mattina la biblioteca comunale Peppino Impastato si trasformerà in ludoteca. Riprendono a Portomaggiore gli appuntamenti dedicati ai giochi da tavolo con l’associazione Pangea negli spazi della biblioteca comunale, in corso Vittorio Emanuele II. Sabato prossimo alle 10 ci sarà Good morning gamers, l’appuntamento dedicato al mondo ludico con tanti giochi da tavolo. Un’iniziativa rivolta agli appassionati, curiosi ed esperti. La partecipazione è libera e aperta a tutte e tutti. Giochi vecchi e nuovi per divertirsi in compagnia, socializzare, imparare a tutte le età. Tutti i giochi in scatola possono essere usati nelle biblioteche che li possiedono. Insomma, un evento per le famiglie e per socializzare.

f.v.