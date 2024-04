’Giornata della Terra’, gli studenti raccolgono rifiuti

La 54esima edizione della Giornata della Terra è stata celebrata dal Circolo Legambiente Delta del Po che ha sede a Comacchio. Lunedì la ricorrenza è stata ricordata assieme ai quarantacinque studenti della 2°O e della 2°M dell’Istituto Ipssi ‘Mario Carrara’ di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, che avevano prenotato una attività sul territorio di Comacchio. Gli alunni sono arrivati in pullman nella mattinata di lunedì e, nonostante la giornata ventosa, piovosa e fredda, hanno comunque voluto dar vita all’attività di raccolta dei rifiuti spiaggiati sulla spiaggia libera in zona Vascello D’Oro al Lido degli Scacchi. Gli studenti, accompagnati dai volontari del Circolo Legambiente Delta del Po, hanno raccolto in quattro sacchi ben 30 chilogrammi di plastica, di calze per l’allevamento dei mitili, bottiglie di vetro, bottiglie di plastica e tanti altri oggetti spiaggiati con la mareggiata ancora in corso. "Nell’occasione – riportano da Legambiente –, ragazze e ragazzi dell’Istituto hanno potuto vedere quali sono i problemi della costa: rifiuti spiaggiati, mare continuamente in crescita e subsidenza della costa". Al termine dell’iniziativa, i volontari di Legambiente hanno ringraziato gli studenti per l’attività svolta, che contribuisce a sensibilizzare e conoscere il grave problema dei cambiamenti climatici sempre più aggressivi.