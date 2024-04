Giornate informative e per il benessere in estetica oncologica

Il Comune, attraverso l’Assessorato alle Pari Opportunità, ha contribuito con un sostegno economico di cinquemila euro al progetto ’Esteticamente D.H.’ presentato da Andos, Comitato di Ferrara, per la realizzazione di un ciclo di incontri di sensibilizzazione e informazione di carattere estetico, rivolte a donne operate al seno che stanno assumendo terapie farmacologiche.

Chi si trova ad affrontare e combattere una malattia importante come il cancro, o ad essere sottoposto a cure farmacologiche prolungate, ha diritto, come ogni altra persona, di ricevere informazioni utili che la accompagnino nel difficile percorso di cura, con suggerimenti pratici e prodotti specifici sicuri, adeguati, attenti alle caratteristiche fisiologiche e i cambiamenti che la pelle e il corpo subiscono per effetto e a seguito delle terapie a cui sono sottoposte le pazienti. Gli incontri sono sette in tutto, di giovedì, condotti da professioniste esperte in estetica, a partire da domani e si svolgeranno dalle 15 alle 18 nella sede dell’Andos in via Domenico Panetti 40 a Ferrara, nel corso di tutto l’anno, con un incontro al mese fino a dicembre 2024 (esclusi i mesi di luglio e agosto). Gli incontri informativi sul benessere in estetica oncologica hanno come obiettivo quello di migliorare la qualità di vita delle pazienti prima, durante e dopo le terapie. "Da anni - dice Marcella Marchi Presidente di Andos Comitato di Ferrara - siamo presenti sul territorio ferrarese con molteplici attività ed iniziative, che concorrono, congiuntamente alle Istituzioni e alla Sanità pubblica, al recupero globale della donna operata al seno, promuovendo il reinserimento più rapido possibile nella società, nell’ambiente lavorativo e nella sfera privata". Gli incontri sono a partecipazione volontaria e gratuita. Info 0532 237862 e 334 1365533