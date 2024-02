Giorno della memoria, a Stellata una mostra allestita su Bruno Merighi

"Il ricordo e la memoria: documenti di Bruno Merighi dal campo di concentramento di Kassel in Germania". E’ questa la mostra, curata da curata da Roberto Merighi, che racconta la vicenda del padre Bruno (1922-2003), nato a Stellata. E’ da poco passato il Giorno della Memoria, data in cui si ricordano le tristi vicende dell’Olocausto. In occasione di questa commemorazione, il Museo archeologico di Stellata propone la mostra documentaria, grazie alla storia personale di un abitante di Stellata, proprio a quei tempi e a quelle vicissitudini. L’inaugurazione è sabato alle 17.30. Militare durante la II Guerra Mondiale, Bruno Merighi venne catturato dai tedeschi a Monza e deportato in Germania.