Giorno della memoria, mostra di Del Muto e dibattiti

COMACCHIO

Comacchio si appresta a celebrare il Giorno della Memoria con tre momenti organizzati da Anpi e Comune. Il primo appuntamento sarà sabato alle 15.30 a Palazzo Bellini per l’inaugurazione della mostra ‘La Shoah vista da Antonio Del Muto’. In esposizione saranno le venti tele sono del pittore cesenate donate dieci anni ad Anpi Comacchio. Al taglio del nastro saranno presenti l’artista, il presidente provinciale Anpi Roberto Cassoli e l’assessore alla Cultura Emanuele Mari.

La mostra rimarrà, poi, aperta sino al 17 febbraio (tutti i giorni, esclusa la domenica, dalle 9 alle 12, e dalle 15 alle 18). Il 29 gennaio alle 9, presso il Parco della Resistenza in via Garibaldi, si terrà la deposizione di una corona d’alloro nel luogo della fucilazione il 29 gennaio 1945 dei martiri per la Resistenza Edgardo Fogli (Medaglia d’oro al valor militare), Giovanni Farinelli, Giuseppe Ghirardelli e Vittorio Bulgarelli. A seguire, alle 9.30 nella sala Polivalente S.Pietro, si terrà l’incontro pubblico sul tema ‘Per non dimenticare…’ con la partecipazione degli studenti degli Istituti comprensivi di Comacchio e Porto Garibaldi e l’accompagnamento musicale degli allievi della Civica Scuola di Musica. Interverranno il sindaco Pierluigi Negri, i dirigenti scolastici, e la presidente di Anpi Comacchio Susanna Pucci. La cittadinanza è invitata a partecipare.