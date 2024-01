Giovani e donazioni sangue: "Ecco la sfida con i video"

La donazione di sangue attraverso un progetto con gli studenti. Nella mattinata di lunedì nella sede provinciale dell’Avis Ferrara presentazione del concorso nazionale #ComegliEroi: "Italian Schools Contest" seconda edizione, che vede coinvolti associazioni ed enti, con al centro il valore del dono. Questi sono l’I.I.S. ‘N. Copernico - A. Carpeggiani’ di Ferrara e l’Avis Provinciale di Ferrara, nell’ambito del progetto ‘The New Poets’, in collaborazione con le Avis comunali di Agropoli e Marconia, Centro Nazionale Sangue, CNA Ferrara e CNA Potenza, Consorzio ConUniBas dell’Università degli Studi della Basilicata, #DiCulHer, Settetre Music, United Network Europa e Universosud. Nel corso dell’incontro presente per l’Avis provinciale di Ferrara, Diego Monteleone che ripercorso come è nato il progetto: "Un incontro che ci ha permesso di comprendere il grande senso civico intrinseco del concorso, mettendo al centro la sensibilizzazione e importanza della donazione del sangue e plasma". A spiegare i dettagli del concorso, Marco Toscano docente dell’I.I.S. ‘N. Copernico - A. Carpeggiani’. La sfida tra gli studenti delle scuole italiane avverrà sui social network, realizzando un video su TIKTOK o un reel su Instagram della durata massima di 30 secondi, utilizzando la canzone ‘Come gli eori’ del gruppo The New Poets. Le finalità del concorso sono sostenere nelle scuole ogni più ampio percorso educativo e didattico di approfondimento sulla donazione del sangue e del plasma, oltre a promuovere tra gli studenti, la donazione del sangue e del plasma attraverso i social network. Importante sarà l’approfondimento e riflessione sul tema della donazione. Il concorso prevede due sezioni. Una rivolta a tutti gli studenti iscritti ad un istituto secondario di primo o secondo grado italiano, che abbiano compiuto 14 anni. L’altra a tutti gli studenti regolarmente iscritti ad un istituto secondario di secondo grado italiano, che abbiano compiuto 18 anni ed effettuato la ‘prima donazione’. I primi tre alunni classificati delle due sezioni concorsuali riceveranno un iPad, mentre le prime tre scuole vincitrici delle sezioni A e B e le prime tre associazioni del dono o centri trasfusionali vincitori della sezione B riceveranno una pergamena di merito e riconoscimento. I premi saranno offerti dall’AVIS Provinciale di Ferrara e dall’Avis comunale di Marconia (MT). United Network Europa offrirà agli studenti vincitori un pass per partecipare all’ Italian Model United Nations.

Mario Tosatti