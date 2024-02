Giovani e sicurezza su Internet. Un convegno per sensibilizzare

"Il virtuale è reale’ è la prima regola per un buon approccio al mondo online. E con questo prima regola del manifesto della comunicazione non ostile, nell’aula consiliare del Comune di Ferrara, la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica - Polizia Postale e delle Comunicazioni ha incontrato ieri gli studenti delle seconde classi della scuola di primo grado ’Tasso’, per confrontarsi sulla sicurezza informatica, contro il cyberbullismo e analizzare le opportunità ed i rischi della Rete. Ricorreva infatti ieri il ’Safer Internet Day’ (SID), evento che in tutto il mondo promuove un uso più sicuro e responsabile della tecnologia online e dei telefoni cellulari da parte di bambini e giovani. Nel corso degli anni, il Safer Internet Day è diventato un punto di riferimento nel calendario della sicurezza online. Durante l’evento gli operatori Stefano Parziale, sovrintendente capo, e Andrea Monaldi, vice sovrintendente della Polizia postale di Ferrara, hanno evidenziato le dinamiche che influenzano soprattutto i giovani utenti online e che riscontrano nell’attività quotidiana. L’obiettivo del SID è quello di aumentare la consapevolezza degli utenti e di contribuire, con azioni concrete, alla sicurezza quando si è online. "Vi auguro di cogliere il meglio di questa giornata dedicata alla sicurezza in rete, per capire che è necessaria una consapevolezza sull’uso sicuro degli strumenti digitali. Iniziative come queste sono importanti per imparare a utilizzarli correttamente e per conoscere e riflettere su quali sono i rischi della rete", ha detto Dorota Kusiak, assessore alla Pubblica Istruzione, che a nome dell’Amministrazione comunale ha accolto e salutato le classi seconde della scuola Tasso di Ferrara. Il ringraziamento è andato alle insegnanti che hanno aderito al progetto, e al corpo di polizia per averlo promosso.

re. fe.