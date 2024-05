Gol, Duo e Rendine tornano in campo: "Al fianco della civica di Fabbri"

Rendine e Duo in ‘corsa’ con la civica di Alan Fabbri. In queste settimane proseguono le presentazioni dei candidati consiglieri. Il Comitato civico di Giustizia Onore Libertà (Gol) ha presentato i due candidati al consiglio comunale, Francesco Rendine e Stefano Duo, inseriti nella lista civica ‘Alan Fabbri sindaco’. Al tavolo con loro anche Massimo Masotti, coordinatore provinciale di Gol, e rappresentati del coordinamento. "Il nostro percorso di condivisione politico amministrativo con Alan Fabbri – così i due candidati – è sorto già nelle ultime elezioni comunali, quando, con il nostro gruppo lo abbiamo sostenuto al ballottaggio. In questa tornata elettorale si è proposto con una lista rivolta alla società civile e professionisti del territorio. La scelta arriva anche da una condivisione dei programmi messi in campo da Fabbri". Su quanto fatto dall’attuale amministrazione poi: "Nell’ambito dei lavori pubblici è sotto gli occhi di tutti, che tutto quello pianificato è stato portato a termine, oltre ad aver colto le opportunità derivate dai fondi del Pnrr, intercettati con progetti che hanno portato ad interventi specifici di riqualificazione del nostro territorio. Una città che è divenuta maggiormente sicura, molto diversa da quella che precedentemente conoscevamo. Si sono riservati fondi per il potenziamento della polizia municipale, dove i dati dimostrano come sono stati effettuati diversi interventi in tema di sicurezza".

Mario Tosatti