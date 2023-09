Goro in festa per la Madonna delle Grazie

Quello che prenderà il via oggi, sarà l’ultimo week-end della Festa della Madonna delle Grazie a Goro, organizzata dall’Associazione culturale Valeria, in collaborazione con A.S. Ricci Goro e il patrocinio del Comune. Da oggi al 3 settembre, dalle 19 di ogni serata, sarà aperto lo stand gastronomico al campo sportivo (domenica anche a pranzo). Il tutto accompagnato da spettacoli e intrattenimento musicale. Stasera ad allietare il pubblico saranno Dj Perry e l’esibizione della scuola di danza ‘Fly’.