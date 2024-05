Granchio blu, ecco i soldi per smaltirlo

L’Assemblea legislativa regionale ha dato il via libera al progetto legge proposto dalla giunta per sostenere l’agricoltura e le zone colpite dai danni del granchio blu. Nel pacchetto di risorse, infatti, un milione di euro sarà destinato per lo smaltimento del dannoso crostaceo non destinato a commercio e ristorazione. "Questa legge interviene su settori molto importanti e filiere produttive che sono fondamentali per il nostro territorio – hanno spiegato dal Partito Democratico -: si conferma l’attenzione della Regione per l’agricoltura sia come impresa, sia come cura del territorio", sottolineando come l’attività di contrasto al granchio blu sia indispensabile: "È una situazione che danneggia un intero territorio, speriamo che il governo metta in campo anche altre iniziative per affrontare la situazione". Giusto e necessario affrontare il tema anche per Rete civica. A votare a favore del provvedimento, anche il gruppo Fratelli d’Italia, il quale ha ricordato come "il Ministero dell’Agricoltura è intervenuto e sta intervenendo, speriamo ci sia collaborazione da parte delle istituzioni". Il progetto di legge, che contempla anche interventi a sostegno della coltivazione della patata, per il riso, al Consorzio dei salumi piacentini ai mercati agricoli riservati, per i piani di controllo dei cinghiali e alla coltivazione di barbabietole, è stato approvato all’unanimità. E grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore regionale all’Agricoltura e alla Pesca, Alessio Mammi.