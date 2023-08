Grande festa con l’atleta paralimpico Devicenzi

Bellissima serata in compagnia dell’atleta paralimpico Andrea Devicenzi, testimonial Avis, "persona davvero speciale – così una nota – che ci ha onorato della sua presenza raccontandoci la sua disavventura e come è riuscito a superarla". Il tutto in occasione della Festa dello Sport di Jolanda insieme alle associazioni sportive, staff, atleti e collaboratori, con la collaborazione dell’Avis. Quest’anno la festa itinerante si è svolta a Mottatonda, nella frazione di Gherardi. Marco Frighi ha ricevuto per l’occasione una pergamena per il lavoro che svolge quotidianamente per la comunità.